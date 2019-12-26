Деньгов рассказал об отношениях с Кети Топурия

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил, что его связывают романтические отношения с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурия.
"Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы", - рассказал Деньгов РИА Новости.
В ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о возможной беременности певицы, он отметил, что какие-либо "другие подробности не хотел бы пока говорить из соображений личного и этического характера".
"Если у нас будут новости, я вас обязательно проинформирую", - пообещал собеседник агентства.
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