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Деньгов рассказал об отношениях с Кети Топурия
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РИА Новости

Деньгов рассказал об отношениях с Кети Топурия

12:51 26.12.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковКети Топурия
Кети Топурия
© РИА Новости / Валерий Мельников
Кети Топурия. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подтвердил, что его связывают романтические отношения с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурия.
"Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы", - рассказал Деньгов РИА Новости.
В ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о возможной беременности певицы, он отметил, что какие-либо "другие подробности не хотел бы пока говорить из соображений личного и этического характера".
"Если у нас будут новости, я вас обязательно проинформирую", - пообещал собеседник агентства.
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Кети ТопурияЛев ДеньговА-СтудиоМоскваОбщество
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