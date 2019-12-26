Деньгов рассказал об отношениях с Кети Топурия

"Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы", - рассказал Деньгов РИА Новости.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о возможной беременности певицы, он отметил, что какие-либо "другие подробности не хотел бы пока говорить из соображений личного и этического характера".