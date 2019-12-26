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2019-12-26T13:07+0300
https://ria.ru/20191226/1562876764.html
Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем
https://cdn23.img.ria.ru/images/156287/03/1562870327_0:63:1513:914_1036x0_80_0_0_e9201dd644397c9752fc2e7629f2d79e.jpg
РИА Новости

Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем

12:46 26.12.2019 (обновлено: 13:07 26.12.2019)
11333
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы отработают несколько версий взрыва машины главы Рамонского района Воронежской области, покушение из-за служебной деятельности – одна из них, сообщил в четверг РИА Новости источник в силовых структурах.
"Взрывотехники осматривают автомобиль. Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие", - сказал собеседник агентства. Есть ли среди версий основная, пока неясно.
Машина Николая Фролова взорвалась сегодня около девяти утра. В момент случившегося чиновник в машине был один, его отправили в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни нет.
Официально правоохранительные органы ситуацию пока никак не комментировали.
Глава Рамонского района Николай Фролов
Вчера, 12:05
СМИ сообщили подробности взрыва машины главы района под Воронежем
62256810
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловРамонский районВоронежская областьПроисшествия
Популярные комментарии
90-е возвращаются?
26 декабря, 13:16
Эдуард Ролдугин
1111413
вся братва переоделася во фраки, но осталась по понятиям братвой. (Трофим).
26 декабря, 13:19
aalex4410qwert
1110801
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