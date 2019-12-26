Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем

"Взрывотехники осматривают автомобиль. Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие", - сказал собеседник агентства. Есть ли среди версий основная, пока неясно.

Машина Николая Фролова взорвалась сегодня около девяти утра. В момент случившегося чиновник в машине был один, его отправили в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни нет.