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Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году
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РИА Новости

Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году

12:41 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году, это связано, в том числе, с выходом на рынок труда малочисленного поколения россиян.
"Ситуация лучше, чем обычно... сейчас все-таки то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, оно гораздо более малочисленное, и поэтому сейчас у нас уровень безработицы порядка 4,5-4,7% ", - сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о ситуации с безработицей в России и прогнозе на 2020 год.
Министр уточнил, что в следующем году никаких серьезных изменений в этой области не ожидается, и цифры сохранятся приблизительно на том же уровне. Министерство видит свою задачу в том, чтобы ускорить процесс внедрения профстандартов, настроить систему среднего образования и отработать с работодателями.
"Но что касается именно уровня безработицы, то я здесь не вижу никаких рисков и опасений", - сказал Топилин.
Центр занятости населения
9 ноября, 05:59
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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