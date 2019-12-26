Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году

Министр уточнил, что в следующем году никаких серьезных изменений в этой области не ожидается, и цифры сохранятся приблизительно на том же уровне. Министерство видит свою задачу в том, чтобы ускорить процесс внедрения профстандартов, настроить систему среднего образования и отработать с работодателями.