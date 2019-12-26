Глава Минтруда не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году, это связано, в том числе, с выходом на рынок труда малочисленного поколения россиян.
"Ситуация лучше, чем обычно... сейчас все-таки то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, оно гораздо более малочисленное, и поэтому сейчас у нас уровень безработицы порядка 4,5-4,7% ", - сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о ситуации с безработицей в России и прогнозе на 2020 год.
Министр уточнил, что в следующем году никаких серьезных изменений в этой области не ожидается, и цифры сохранятся приблизительно на том же уровне. Министерство видит свою задачу в том, чтобы ускорить процесс внедрения профстандартов, настроить систему среднего образования и отработать с работодателями.
"Но что касается именно уровня безработицы, то я здесь не вижу никаких рисков и опасений", - сказал Топилин.