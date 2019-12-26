Медведев освободил от должности торгпреда России в Индии Тарасюка

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ярослава Тарасюка от должности торгового представителя РФ в Индии, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Освободить Тарасюка Ярослава Викторовича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Индия в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
Медведев назначил Тарасюка на должность торгового представителя РФ в Индии в апреле 2014 года.