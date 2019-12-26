Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в формате, аналогичном "нормандскому", отметил, что этот формат уникален и был создан для Украины, с Грузией же структура проблем иная.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".
"Нормандский формат - уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии... Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат", - сказал Песков.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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