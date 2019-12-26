Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"

"Нормандский формат - уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии... Структура проблемы иная, поэтому у каждой структуры должен быть свой формат", - сказал Песков.