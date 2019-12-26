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СПЧ планирует обсудить с экспертами законопроект о домашнем насилии
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РИА Новости

СПЧ планирует обсудить с экспертами законопроект о домашнем насилии

12:35 26.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) планирует провести встречу с экспертами на тему закона о профилактике домашнего насилия, чтобы составить аргументированное мнение по этому вопросу, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
"Я планирую в январе собрать людей, разбирающихся в этом (теме домашнего насилия), членов Совета и экспертов. Я полагаю, что все члены Совета хотят иметь аргументированное мнение по этому вопросу", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
По его словам, тема принятия закона о профилактике домашнего насилия стала чрезвычайно политизированной. "Я пытался читать статьи сторонников, противников. Одни кричат, что это разрушает семью, другие кричат, что своим протестом, своим препятствием принятию этого закона люди помогают убийцам, насильникам", - пояснил глава СПЧ.
"Теоретически борьба с домашним насилием – это правильно. Но когда я иногда слышу в СМИ от сторонников этого закона, что мужья убивают в семье 14 тысяч женщин, а оказывается, что 14 тысяч – это больше, чем общее число убийств в России, я начинаю сомневаться в правдивости этих аргументов", - отметил Фадеев.
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Законопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеВалерий ФадеевМоскваРоссияОбщество
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