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Культура
2019-12-26T13:45+0300
https://ria.ru/20191226/1562875511.html
На аукцион выставили работу Лаури, о которой 70 лет не было известно
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РИА Новости

На аукцион выставили работу Лаури, о которой 70 лет не было известно

13:45 26.12.2019
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© CHRISTIE'S "The Mill" Pendlebury
The Mill Pendlebury
© CHRISTIE'S
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Неизвестную работу британского художника Лоуренса Стивенса Лаури, знаменитого своими "спичечными человечками", выставили на аукционе Christie’s, сообщает The Guardian. Широкая публика ничего о ней не знала последние 70 лет.
Ее владелец Леонард Гамильтон умер в возрасте 98 лет в 2019 году, и картину выставили на продажу. "Фабрика. Пендлбери", написанная в 1943 году, ранее не участвовала ни в каких выставках, и в книгах о ней не писали.
В 1949 после учебы в Оксфорде и Кэмбридже Гамильтон перебрался в Штаты и увез полотно с собой. Впоследствии стал ученым и сыграл важную роль в определении структуры ДНК.
Предположительно картину Лаури подарили ему родители.
Торги запланированы на 21 января. Первоначальная стоимость составляет от 900 тысяч до одного миллиона 300 тысяч долларов. Самые дорогие на сегодняшний день работы художника ("Футбольный матч" и "Площадь Пикадилли") были проданы за 7 миллионов 300 тысяч долларов.
Лоуренс Стивенс Лаури (1887-1976) с детства увлекался живописью, но всю жизнь проработал клерком, и выставляться начал, когда ему было уже за сорок. На его картинах – городские индустриальные пейзажи с десятками персонажей, занятых своими делами.
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