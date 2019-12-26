Орешкин рассказал, что ограничивает рост российской экономики

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Социальное неравенство и бедность являются одними из важнейших проблем, которые ограничивают рост российской экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Там, где мы отстаем от запланированной динамики по национальным целям развития - это вопросы бедности и неравенства, здесь практически нет улучшения в этом году и это очень серьезная проблема, я все время это повторяю", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр отметил, что в новом году нужно обратить на это особое внимание, так как именно эти факторы ограничивают экономический рост в долгосрочной перспективе.
"Неравенство и бедность – это очень серьезные ограничения для экономического роста в долгосрочной перспективе, отсутствие прогресса здесь - это негативный фактор и в следующем году надо точно будет с этим что-то делать", - добавил он.
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