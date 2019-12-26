В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян

Скульптурная композиция будет изображать легендарную пару в момент их первой свадьбы в 1946 году и разместится в музейном комплексе "История" в разделе, посвященном советской эпохе. "Супруги сочетались браком три раза, но лишь на первое, настоящее, бракосочетание Гоар Левоновна надела свадебное платье", - отмечается в сообщении.

Открытие скульптуры, приуроченное к грядущему 100-летнему юбилею СВР и 75-летию со Дня Победы, состоится в понедельник в рамках новогоднего фестиваля "Ледовая Москва". Мероприятие пройдет совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО).

"Мы не могли пройти мимо уникальной судьбы Вартанян, проработавших почти всю свою жизнь на благо нашей страны, и хотим поведать об их подвиге широкой общественности", - сказал автор фестиваля Александр Ковтунец, слова которого приведены в сообщении.

Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) и Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019) в 1943 году в составе спецгруппы принимали участие в проведении операции, результаты которой помогли обеспечить безопасность Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Именно в Тегеране в армянской церкви в 1946 году состоялась первое и настоящее венчание разведчиков. Позже было еще два бракосочетания в других странах, но они состоялись в силу оперативной необходимости. Тогда уже Гоар Вартанян подвенечное платье не надевала. "Просто были нарядные платья или костюмы и украшения. Шли в ресторан и отмечали. И это было очень здорово и весело!" - в свое время вспоминала разведчица в интервью РИА Новости.

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов, действовавших под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита". В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.