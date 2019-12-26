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https://ria.ru/20191226/1562874968.html
В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян
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РИА Новости

В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян

12:27 26.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковВетераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар
Ветераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Ветераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ледовая скульптура, посвященная легендарным отечественным разведчикам-нелегалам Геворку и Гоар Вартанян, откроется на Поклонной горе в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Скульптурная композиция будет изображать легендарную пару в момент их первой свадьбы в 1946 году и разместится в музейном комплексе "История" в разделе, посвященном советской эпохе. "Супруги сочетались браком три раза, но лишь на первое, настоящее, бракосочетание Гоар Левоновна надела свадебное платье", - отмечается в сообщении.
Советская разведчица Гоар Вартанян
25 ноября, 20:17Сказано в эфире
"Пример служения Отечеству": эксперт об истории разведчицы ВартанянДаже после смерти известной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян ее вклад в укрепление безопасности страны навсегда останется в истории, рассказал в эфире радио Sputnik полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.
Открытие скульптуры, приуроченное к грядущему 100-летнему юбилею СВР и 75-летию со Дня Победы, состоится в понедельник в рамках новогоднего фестиваля "Ледовая Москва". Мероприятие пройдет совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО).
"Мы не могли пройти мимо уникальной судьбы Вартанян, проработавших почти всю свою жизнь на благо нашей страны, и хотим поведать об их подвиге широкой общественности", - сказал автор фестиваля Александр Ковтунец, слова которого приведены в сообщении.
Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) и Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019) в 1943 году в составе спецгруппы принимали участие в проведении операции, результаты которой помогли обеспечить безопасность Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль в Тегеране. Архивное фото
6 марта 2015, 11:34
Варданян: внучка Черчилля благодарила СВР за спасение деда в 1943 годуСоветские разведчики Гоар и Геворк Варданян сорвали операцию Абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению Черчилля, Рузвельта и Сталина во время Тегеранской мирной конференции в 1943 году. Внучка Черчилля Селия Сандис в 2007 году приехала в Москву и обратилась в СВР с просьбой организовать встречу со спасителями ее деда.
Именно в Тегеране в армянской церкви в 1946 году состоялась первое и настоящее венчание разведчиков. Позже было еще два бракосочетания в других странах, но они состоялись в силу оперативной необходимости. Тогда уже Гоар Вартанян подвенечное платье не надевала. "Просто были нарядные платья или костюмы и украшения. Шли в ресторан и отмечали. И это было очень здорово и весело!" - в свое время вспоминала разведчица в интервью РИА Новости.
В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов, действовавших под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита". В 1984 году Геворку Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.
Разведчик Гоар Левоновна Варданян
6 марта 2015, 11:21
Знаменитая пара разведчиков Варданян дважды была близка к провалуГоар и Геворк Варданян проработали вместе в разведке 43 года. Именно они сорвали операцию Абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению трех лидеров - Черчилля, Рузвельта и Сталина во время Тегеранской мирной конференции в 1943 году.
В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Геворк и Гоар Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.
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Гоар ВарданянРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Служба внешней разведки РФРоссияОбщество
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