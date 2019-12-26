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2019-12-26T12:55+0300
https://ria.ru/20191226/1562874038.html
На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков
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РИА Новости

На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков

12:23 26.12.2019 (обновлено: 12:55 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На территории Ливии действуют наемники из разных стран, это последствия разрушительных действий ряда государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно с уверенностью сказать, что после того, как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда стран, из огромного количества стран - и наемников, и террористических элементов. Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности", - сказал Песков. отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация, что в Ливии есть российские наемники.
Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль то, что граждане России участвуют в качестве наемников в таких конфликтах, Песков ответил :"Нас в целом беспокоит ситуация в Ливии".
Комментируя сообщения о том, что граждане России участвуют в качестве наемников в других странах, Песков ответил, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты", и что это, безусловно, беспокоит власти.
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"Но невозможно же передвижение всех граждан контролировать. И очень важно, конечно, противодействовать. Вот вы знаете, например, что в Сирии - и президент об этом тоже говорил - что в Сирии в тюрьмах, которые находятся под контролем курдов, там очень много выходцев из нашей страны, там даже есть выходцы из других стран - из Франции, из европейских других стран и государств. Есть и такая проблема тоже", - добавил Песков.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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