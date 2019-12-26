На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На территории На территории Ливии действуют наемники из разных стран, это последствия разрушительных действий ряда государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Можно с уверенностью сказать, что после того, как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда стран, из огромного количества стран - и наемников, и террористических элементов. Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности", - сказал Песков. отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация, что в Ливии есть российские наемники.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль то, что граждане России участвуют в качестве наемников в таких конфликтах, Песков ответил :"Нас в целом беспокоит ситуация в Ливии".

Комментируя сообщения о том, что граждане России участвуют в качестве наемников в других странах, Песков ответил, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты", и что это, безусловно, беспокоит власти.

"Но невозможно же передвижение всех граждан контролировать. И очень важно, конечно, противодействовать. Вот вы знаете, например, что в Сирии - и президент об этом тоже говорил - что в Сирии в тюрьмах, которые находятся под контролем курдов, там очень много выходцев из нашей страны, там даже есть выходцы из других стран - из Франции, из европейских других стран и государств. Есть и такая проблема тоже", - добавил Песков.