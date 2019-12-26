Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Неизвестные напали на заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева, его здоровью ничего не угрожает, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
"В субботу, 21 декабря, примерно в восемь часов утра Александр Кудрявцев, который занимает должность заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии, находясь на выходном, вышел из дома в гражданской одежде, и на улице на него напали двое неизвестных", - сказал он.
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Кудрявцев дал отпор и запомнил приметы нападавших, которые в дальнейшем были задержаны сотрудниками полиции, добавил Грибакин.
Пострадавший получил ушиб мягких тканей лица, его здоровью ничего не угрожало и не угрожает, резюмировал официальный представитель ведомства.