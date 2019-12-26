Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, их ухудшение было спровоцировано действиями прошлого грузинского руководства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".
"Нормандский формат" уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства", - сказал журналистам Песков.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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