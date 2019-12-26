Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков

"Нормандский формат" уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства", - сказал журналистам Песков.