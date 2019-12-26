Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T12:41+0300
https://ria.ru/20191226/1562873852.html
Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_30ba6a35035986f6a4d17e7dfd8c1c15.jpg
РИА Новости

Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков

12:21 26.12.2019 (обновлено: 12:41 26.12.2019)
315
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, их ухудшение было спровоцировано действиями прошлого грузинского руководства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".
Саломе Зурабишвили
25 декабря, 15:55
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
"Нормандский формат" уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства", - сказал журналистам Песков.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Пассажирский самолет в небе
13 декабря, 22:30
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
250001
Обсудить 0
Саломе ЗурабишвилиДмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"
Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
В Грузии задержали семь членов международной ОПГ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Эрдоган намерен представить в парламент запрос на ввод войск в Ливию
Сотрудники противопожарной службы в Грузии
В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
Столица Южной Осетии город Цхинвал
В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака подал прошение об отставке
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии
Саломе Зурабишвили
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
Вид на Спасскую башню Кремля на Красной площади в Москве
Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия готова к диалогу с Великобританией, заявил Песков
Строительство газопровода Турецкий поток
Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с коллегой из Узбекистана перспективы сотрудничества
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния