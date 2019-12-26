Синод РПЦ на итоговом заседании обсуждает раскол в мировом православии

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украинский раскол и разделение в мировом православии обсудят на открывшемся в Москве итоговом в 2019 году заседании Священного синода Русской православной церкви, сообщил в четверг Украинский раскол и разделение в мировом православии обсудят на открывшемся в Москве итоговом в 2019 году заседании Священного синода Русской православной церкви, сообщил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл перед началом заседания.

"Последнее заседание дает возможность проанализировать все то, что имело место в текущем году, и подумать, как строить церковную жизнь в следующем. Мы должны уделить время такого рода размышлениям, учитывая непростую ситуацию, которая сложилась в семье православных Церквей. Украинский раскол, как это часто бывает, спровоцировал более серьезное разделение во вселенском православии. От решения этой проблемы зависит будущее вселенского православия", - сказал патриарх Кирилл журналистам перед заседанием Синода.

Ожидается, что Синод обсудит предложение Иерусалимского патриарха Феофила III о проведении всеправославного совещания в Иордании и отреагирует на решение Александрийского патриарха Феодора II, который в ноябре 2019 года признал раскольническую Православную церковь Украины.

"Каждая православная поместная церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу православных церквей, за сохранение единства. Это относится и к Русской православной церкви – самой большой церкви и по количеству епископата, и по количеству верующих. Нам совсем небезразлично, что происходит в семье православных церквей", - подытожил патриарх Кирилл.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Патриарх Кирилл заявлял, что патриарх Александрийский Феодор II, как и архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".