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Религия и мировоззрение
2019-12-26T15:14+0300
https://ria.ru/20191226/1562873362.html
Синод РПЦ на итоговом заседании обсуждает раскол в мировом православии
https://cdn23.img.ria.ru/images/149524/89/1495248976_0:204:2823:1792_1036x0_80_0_0_4cba1ae3a57c1e85b6b7181d01073133.jpg
РИА Новости

Синод РПЦ на итоговом заседании обсуждает раскол в мировом православии

12:12 26.12.2019 (обновлено: 15:14 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украинский раскол и разделение в мировом православии обсудят на открывшемся в Москве итоговом в 2019 году заседании Священного синода Русской православной церкви, сообщил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл перед началом заседания.
"Последнее заседание дает возможность проанализировать все то, что имело место в текущем году, и подумать, как строить церковную жизнь в следующем. Мы должны уделить время такого рода размышлениям, учитывая непростую ситуацию, которая сложилась в семье православных Церквей. Украинский раскол, как это часто бывает, спровоцировал более серьезное разделение во вселенском православии. От решения этой проблемы зависит будущее вселенского православия", - сказал патриарх Кирилл журналистам перед заседанием Синода.
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
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Ожидается, что Синод обсудит предложение Иерусалимского патриарха Феофила III о проведении всеправославного совещания в Иордании и отреагирует на решение Александрийского патриарха Феодора II, который в ноябре 2019 года признал раскольническую Православную церковь Украины.
"Каждая православная поместная церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу православных церквей, за сохранение единства. Это относится и к Русской православной церкви – самой большой церкви и по количеству епископата, и по количеству верующих. Нам совсем небезразлично, что происходит в семье православных церквей", - подытожил патриарх Кирилл.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Церковь пророка Ильи в городе Протарас на Кипре
13 декабря, 14:47Религия и мировоззрение
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В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Патриарх Кирилл заявлял, что патриарх Александрийский Феодор II, как и архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".
Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.
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