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Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
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РИА Новости

Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

12:11 26.12.2019
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Церемония торжественного открытия "Турецкого потока", как ожидается, пройдет 8 января в Стамбуле при участии лидеров двух стран.
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"Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток" и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - сказал Миллер, слова которого приводит пресс-служба компании.
"Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона. И помогут Европе в достижении экологических целей", - добавил он.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Строительство "Турецкого потока"Турецкий потокАлексей МиллерГазпромТурцияРоссияЭкономика
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