Путин выразил соболезнования близким генерала Гареева

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на среду.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашего отца – Махмута Ахметовича Гареева. Генерал армии Махмут Гареев был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом. Он мужественно прошёл фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя развитию Вооружённых сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что знания, опыт, преданность делу Махмута Гареева неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.

"Махмут Ахметович с честью исполнял свой служебный долг, являлся примером для коллег и подчинённых и до последнего дня принимал активное участие в значимой общественной деятельности, в ветеранском движении. Светлая память о Махмуте Ахметовиче Гарееве навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил президент.