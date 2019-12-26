Путин выразил соболезнования близким генерала Гареева

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования детям генерала армии Махмута Гареева, скончавшегося на 97-м году жизни, отметив, что он был достойным представителем прославленного поколения победителей и настоящим патриотом, сообщается на сайте Кремля.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на среду.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашего отца – Махмута Ахметовича Гареева. Генерал армии Махмут Гареев был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом. Он мужественно прошёл фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя развитию Вооружённых сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что знания, опыт, преданность делу Махмута Гареева неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.
25 декабря, 15:21Генерал Гареев поражал неиссякаемой энергией, заявил Шойгу
"Махмут Ахметович с честью исполнял свой служебный долг, являлся примером для коллег и подчинённых и до последнего дня принимал активное участие в значимой общественной деятельности, в ветеранском движении. Светлая память о Махмуте Ахметовиче Гарееве навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил президент.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.
25 декабря, 13:35Медведев выразил соболезнования близким генерала Гареева