Правительство одобрило проект о праве ФОМС следить за страховщиками

Отмечается, что, согласно проекту ФЗ, предлагается наделить ФОМС полномочиями по мониторингу деятельности страховых медорганизаций на основе утвержденной фондом методики расчета показателей их деятельности. Уточняется, что предлагаемое изменение обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу осуществить право выбора страховой медицинской организации на основе показателей их деятельности.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 32 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в перечне решений.