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Правительство одобрило проект о праве ФОМС следить за страховщиками
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РИА Новости

Правительство одобрило проект о праве ФОМС следить за страховщиками

12:09 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило законопроект о наделении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) правом следить за деятельностью страховых медицинских организаций, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что, согласно проекту ФЗ, предлагается наделить ФОМС полномочиями по мониторингу деятельности страховых медорганизаций на основе утвержденной фондом методики расчета показателей их деятельности. Уточняется, что предлагаемое изменение обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу осуществить право выбора страховой медицинской организации на основе показателей их деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 32 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в перечне решений.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФРоссияОбщество
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