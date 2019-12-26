Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Минздрав Алтайского края назвал "звездочкой" похожую на свастику фигуру, которую на полу в лагере выложили дети своими телами.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в санаторном оздоровительном лагере детей уложили на пол в форме свастики.
"Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца. По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла", - говорится в сообщении краевого минздрава в соцсети Instagram.
Представитель министерства подчеркнул, что с коллективом учреждения провели воспитательную беседу, вопрос подготовки новогоднего праздника взят на контроль администрацией лагеря "Чайка".
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