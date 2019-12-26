Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

"Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца. По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла", - говорится в сообщении краевого минздрава в соцсети Instagram.