Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T12:43+0300
https://ria.ru/20191226/1562873099.html
Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/58/1562875885_0:84:900:590_1036x0_80_0_0_379a8d12a68a09445630e4d63db94e66.jpg
РИА Новости

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

12:08 26.12.2019 (обновлено: 12:43 26.12.2019)
2307
© Фото : КГБУЗ «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка»Холл в спальном корпусе оздоровительного лагеря "Чайка"
Холл в спальном корпусе оздоровительного лагеря Чайка
© Фото : КГБУЗ «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка»
Холл в спальном корпусе оздоровительного лагеря "Чайка"
БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Минздрав Алтайского края назвал "звездочкой" похожую на свастику фигуру, которую на полу в лагере выложили дети своими телами.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в санаторном оздоровительном лагере детей уложили на пол в форме свастики.
"Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца. По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла", - говорится в сообщении краевого минздрава в соцсети Instagram.
Представитель министерства подчеркнул, что с коллективом учреждения провели воспитательную беседу, вопрос подготовки новогоднего праздника взят на контроль администрацией лагеря "Чайка".
Игрушки в магазине
3 сентября, 18:29
Власти объяснили "свастику" под будущей детской площадкой
1111153
Обсудить 0
Алтайский крайБарнаулОбщество
Рекомендуем
Клуб оздоровительного лагеря Чайка
Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики
Мужчина в кассе
В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы
Глава Рамонского района Николай Фролов
В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
Украшение новогодней елки
Депутат рассказал, кому нужен "новогодний капитал"
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Врачи во время операции
В Сибири женщине, вызвавшей скорую из-за отравления, пересадили сердце
Строительство газопровода Турецкий поток
Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Красноярск
Участников "грустной вечеринки" в Красноярске предложили наградить
Глава Рамонского района Николай Фролов
СМИ сообщили подробности взрыва машины главы района под Воронежем
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния