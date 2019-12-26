Более 74 тысяч детей Мордовии получат подарки от главы республики

"В канун Нового года сладкие новогодние подарки от главы Мордовии получат дети в возрасте от 0 до 13 лет включительно. В сельской местности их вручат всем детям, в Саранске и Рузаевке подарки получат дети из социально незащищенных семей – малоимущих, многодетных, приемных семей, а также находящиеся под опекой сироты, дети из семей, где оба родителя являются инвалидами, и дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской электростанции", - говорится в сообщении.