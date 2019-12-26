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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-26T12:05+0300
https://ria.ru/20191226/1562872720.html
Более 74 тысяч детей Мордовии получат подарки от главы республики
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РИА Новости

Более 74 тысяч детей Мордовии получат подарки от главы республики

12:05 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Более 74 тысяч детей Мордовии получат новогодние подарки от главы республики Владимира Волкова, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В канун Нового года сладкие новогодние подарки от главы Мордовии получат дети в возрасте от 0 до 13 лет включительно. В сельской местности их вручат всем детям, в Саранске и Рузаевке подарки получат дети из социально незащищенных семей – малоимущих, многодетных, приемных семей, а также находящиеся под опекой сироты, дети из семей, где оба родителя являются инвалидами, и дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской электростанции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новогодние подарки получат все дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, а также воспитанники интернатов и коррекционных школ. Кроме того, сладкие подарки вручат детям студентов, аспирантов и магистрантов.
"В общей сложности сладкие подарки с поздравлением от главы Мордовии получат более 74 тысяч детей республики", - подчеркивается в сообщении.
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