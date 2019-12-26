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Руденко обсудил с коллегой из Узбекистана перспективы сотрудничества
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РИА Новости

Руденко обсудил с коллегой из Узбекистана перспективы сотрудничества

12:02 26.12.2019
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Ильхомом Нематовым состояние и перспективы сотрудничества двух стран, международную и региональную проблематику, сообщает МИД России.
По данным министерства, 25 декабря в Москве состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.
"Стороны обсудили ход подготовки к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне, состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. Состоялся продуктивный обмен мнениями по международной проблематике, актуальным темам региональной повестки дня и консульским вопросам", - говорится в сообщении министерства.
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