Руденко обсудил с коллегой из Узбекистана перспективы сотрудничества

"Стороны обсудили ход подготовки к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне, состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. Состоялся продуктивный обмен мнениями по международной проблематике, актуальным темам региональной повестки дня и консульским вопросам", - говорится в сообщении министерства.