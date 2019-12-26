Фигурант дела Baring Vostok женится в СИЗО "Медведь"

Хуруджи уточнил, что эта просьба арестованного обсуждалась во время последнего посещения СИЗО членами ОНК, после чего он обратился с ходатайством к руководству изолятора предпринять меры по недопущению волокиты в проведении процедуры оформления брака.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.