Фигурант дела Baring Vostok женится в СИЗО "Медведь"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok экс-гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров в четверг женится в московском СИЗО-4 "Медведь", сообщил РИА Новости член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи, который участвует в церемонии.
"Фигурант дела Baring Максим Владимиров в четверг, 26 декабря, женится в СИЗО", - сказал он.
Хуруджи уточнил, что эта просьба арестованного обсуждалась во время последнего посещения СИЗО членами ОНК, после чего он обратился с ходатайством к руководству изолятора предпринять меры по недопущению волокиты в проведении процедуры оформления брака.
"Максим Владимиров регистрирует официальный брак со своей гражданской супругой Яной", - добавил собеседник агентства.
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.
Baring Vostok 23 декабря сообщил о завершении "ничем" следствия в отношении сотрудников фонда.