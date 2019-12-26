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Фигурант дела Baring Vostok женится в СИЗО "Медведь"
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РИА Новости

Фигурант дела Baring Vostok женится в СИЗО "Медведь"

11:58 26.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров в Басманном суде
Экс-директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok экс-гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров в четверг женится в московском СИЗО-4 "Медведь", сообщил РИА Новости член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи, который участвует в церемонии.
"Фигурант дела Baring Максим Владимиров в четверг, 26 декабря, женится в СИЗО", - сказал он.
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Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу сотрудников фонда
Хуруджи уточнил, что эта просьба арестованного обсуждалась во время последнего посещения СИЗО членами ОНК, после чего он обратился с ходатайством к руководству изолятора предпринять меры по недопущению волокиты в проведении процедуры оформления брака.
"Максим Владимиров регистрирует официальный брак со своей гражданской супругой Яной", - добавил собеседник агентства.
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.
Baring Vostok 23 декабря сообщил о завершении "ничем" следствия в отношении сотрудников фонда.
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