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Власти одобрили проект об электронном документообороте для tax free
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РИА Новости

Власти одобрили проект об электронном документообороте для tax free

11:52 26.12.2019 (обновлено: 12:07 26.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема tax free в витрине ЦУМа в Москве
Эмблема tax free в витрине ЦУМа в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эмблема tax free в витрине ЦУМа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект об организации электронного документооборота между участниками системы tax free, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предусматривается возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации сумм налога на добавленную стоимость физическим лицам – гражданам иностранных государств", - говорится в сообщении.
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Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 апреля 2020 года. Его принятие позволит обеспечить оперативный обмен электронными чеками для компенсации НДС иностранным гражданам, поясняет правительство.
Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.
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