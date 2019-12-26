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2019-12-26T12:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562871548.html
Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией
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РИА Новости

Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией

11:48 26.12.2019 (обновлено: 12:29 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр экономического развития России Максим Орешкин
Министр экономического развития России Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр экономического развития России Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы глубоко проработали возможности интеграции именно в экономической части, у нас тот принцип, которым мы руководствуемся, — это две суверенные страны — одна экономика. <...> Если пакет будет подписан, то российскому правительству и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 и 2021 годах, чтобы реализовать все намеченное", — рассказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы ведомства, работа объединенного рынка России и Белоруссии в итоге должна быть максимально эффективной: на нем начнут действовать решения и нормы той из стран, которая добилась наибольшего успеха в соответствующей сфере.
"Задача — сделать общий подход, чтобы любой хозяйствующий субъект, компании или люди имели равные возможности", — добавил он.
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Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
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Седьмого декабря состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов. Перед встречей президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
По итогам переговоров глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что стороны достигли прогресса по целому ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству, сфере связи, таможне, регулированию нефтяного рынка. Посол Белоруссии Владимир Семашко заявил, что стороны не смогли достичь единого мнения по восьми отраслевым дорожным картам, при этом все проекты по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.
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Максим ОрешкинБелоруссияРоссияЭкономика
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