Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по интеграции, заявил министр экономического развития Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин

"Мы глубоко проработали возможности интеграции именно в экономической части, у нас тот принцип, которым мы руководствуемся, — это две суверенные страны — одна экономика. <...> Если пакет будет подписан, то российскому правительству и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 и 2021 годах, чтобы реализовать все намеченное", — рассказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы ведомства, работа объединенного рынка России и Белоруссии в итоге должна быть максимально эффективной: на нем начнут действовать решения и нормы той из стран, которая добилась наибольшего успеха в соответствующей сфере.

"Задача — сделать общий подход, чтобы любой хозяйствующий субъект, компании или люди имели равные возможности", — добавил он.

Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

Этим летом стороны решили разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Седьмого декабря состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, которые продлились пять часов. Перед встречей президент России выразил надежду на то, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.