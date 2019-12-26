Правительство одобрило введение единого реестра турагентов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о введении единого федерального реестра турагентов с 1 января 2022 года, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

Предполагается, что сведения о турагенте в реестр будет вносить туроператор путем заполнения электронных форм или размещения информации в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров.

Согласно законопроекту, туроператор обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения отметки в личном кабинете туроператора в срок до трех рабочих дней с момента наступления события. Запись о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между сторонами заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.

"Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — указывается в сообщении.

Помимо этого, правительство одобрило законопроект, согласно которому состав правонарушений по статье 14.51 КоАП РФ предлагается дополнить ответственностью турагента за деятельность по продвижению или реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор, а также за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в Едином федеральном реестре турагентов.