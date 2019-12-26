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Туризм
2019-12-26T14:04+0300
https://ria.ru/20191226/1562871277.html
Правительство одобрило введение единого реестра турагентов
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РИА Новости

Правительство одобрило введение единого реестра турагентов

14:01 26.12.2019 (обновлено: 14:04 26.12.2019)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о введении единого федерального реестра турагентов с 1 января 2022 года, следует из сообщения на сайте кабинета министров.
Предполагается, что сведения о турагенте в реестр будет вносить туроператор путем заполнения электронных форм или размещения информации в личном кабинете туроператора в системе Единого федерального реестра туроператоров.
Согласно законопроекту, туроператор обязан внести сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом путем внесения отметки в личном кабинете туроператора в срок до трех рабочих дней с момента наступления события. Запись о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между сторонами заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.
"Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — указывается в сообщении.
Помимо этого, правительство одобрило законопроект, согласно которому состав правонарушений по статье 14.51 КоАП РФ предлагается дополнить ответственностью турагента за деятельность по продвижению или реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор, а также за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в Едином федеральном реестре турагентов.
Как отмечает правительство, законопроекты направлены на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, а также создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности.
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