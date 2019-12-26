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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T11:41+0300
https://ria.ru/20191226/1562870926.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:41 26.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 077 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 456 человек (женщин – 137, детей – 233), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 621 человек (женщин – 186, детей – 317)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания внутри САР вернулся один сириец.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, детский сад, медпункт и электроподстанция.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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