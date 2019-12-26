"Новая газета" сообщила об обысках в доме своего спецкора

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В доме специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой прошли обыски, сообщается на сайте издания.
Отмечается, что обыск проводили сотрудники Следственного комитета при поддержке СОБРа. По данным "Новой газеты", следственные действия связаны с материалами о вооруженных формированиях на территории Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды.
В редакции сообщили, что после обыска Мартовалиеву увезли в неизвестном направлении.
"Адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение", - отмечает издание.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
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