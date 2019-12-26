"Новая газета" сообщила об обысках в доме своего спецкора

"Адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение", - отмечает издание.