Фадеев считает многие российские политические партии слабыми

"Проблема слабости политических партий. Кто угодно может зарегистрировать политическую партию - у нас их вроде больше 50. Но они не становятся сильными, они не могут предъявить избирателю что-то интересное - программу, идеи. Время такое. Должны появиться люди с энергетикой. Если не будет таких людей, с энергетикой, которые могут возглавить новые партии, то "сверху" вы их не построите", - сказал Фадеев.