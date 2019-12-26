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Фадеев считает многие российские политические партии слабыми
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РИА Новости

Фадеев считает многие российские политические партии слабыми

11:28 26.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Многие политические партии в России слабые, они не могут представить избирателю интересную программу или идею, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Проблема слабости политических партий. Кто угодно может зарегистрировать политическую партию - у нас их вроде больше 50. Но они не становятся сильными, они не могут предъявить избирателю что-то интересное - программу, идеи. Время такое. Должны появиться люди с энергетикой. Если не будет таких людей, с энергетикой, которые могут возглавить новые партии, то "сверху" вы их не построите", - сказал Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
23 ноября, 14:57
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Валерий ФадеевРоссияПолитика
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