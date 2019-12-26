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2019-12-26T13:19+0300
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В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
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РИА Новости

В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района

11:25 26.12.2019 (обновлено: 13:19 26.12.2019)
61679
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Около девяти утра взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
В момент ЧП мужчина был в машине один, его отправили в больницу.
Представитель районной администрации рассказал РИА Новости, что жизни чиновника ничего не угрожает.
В СУ СК по региону сообщили, что уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство.
По данным источника "Вести Воронеж", взрыв произошел около дома Фролова, когда он прогревал машину, мужчина получил травму ноги.
Собеседник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что автомобиль осматривают взрывотехники.
"Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие", — добавил источник.
На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловРамонский районВоронежская областьПроисшествия
Популярные комментарии
как взрыв так глава какой-нить, не токарь, не пекарь. Перебрал подарков новогодних вот кузов и рванул по швам, предположительно
26 декабря, 12:00
Карабас Барабас
642601021
Оооох, лихочки мои! Батюшки Свят!
26 декабря, 12:01
aalekseevan
4171025
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