В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Около девяти утра взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района . Около девяти утра взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

В момент ЧП мужчина был в машине один, его отправили в больницу.

Представитель районной администрации рассказал РИА Новости, что жизни чиновника ничего не угрожает.

В СУ СК по региону сообщили, что уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство.

По данным источника " Вести Воронеж ", взрыв произошел около дома Фролова, когда он прогревал машину, мужчина получил травму ноги.

Собеседник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что автомобиль осматривают взрывотехники.

"Будет рассмотрено несколько версий случившегося. Служебная деятельность, неисправность автомобиля, другие", — добавил источник.