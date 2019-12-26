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Ледокол "Виктор Черномырдин" готов к передаче заказчику
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РИА Новости

Ледокол "Виктор Черномырдин" готов к передаче заказчику

11:21 26.12.2019
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© Фото : АО "Балтийский завод"Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" на территории Адмиралтейских верфей
Строительство ледокола Виктор Черномырдин на территории Адмиралтейских верфей
© Фото : АО "Балтийский завод"
Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" на территории Адмиралтейских верфей. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" готов к передаче "Росморпорту", у заказчика нет претензий к "Адмиралтейским верфям", сообщил журналистам гендиректор петербургского судостроительного завода Александр Бузаков.
Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявила, что перенесла с конца 2019 года на первый квартал 2020 года планируемый срок передачи "Росморпорту" ледокола "Виктор Черномырдин". По сообщению ОСК, официальная передача судна "произойдет сразу после урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком". Ледокол "Виктор Черномырдин" построен, он прошел швартовные и ходовые испытания.
"К "Адмиралтейским верфям" у заказчика вопросов нет. Вопрос в оформлении, и этим занимается Объединенная судостроительная корпорация... Мы готовы подписать соответствующую (документацияю- ред.) в любой день. Он (ледокол - ред.) готов. Если бы был решен вопрос по срокам, то мы бы подписали его (акт передачи заказчику - ред.) хоть вчера", - сказал Бузаков.
В ноябре 2018 года на строящемся на тот момент "Викторе Черномырдине" произошел пожар на площади 300 квадратных метров, в результате которого один человек получил ожоги. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в декабре 2018 года говорил журналистам, что спуск на воду ледокола может сдвинуться после пожара на срок до трех месяцев из-за необходимости замены пострадавшего оборудования, но сдача в эксплуатацию, как и планировалось, произойдет в 2019 году. ОСК оценивала ущерб в 150 миллионов рублей.
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"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.
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Виктор Черномырдин (ледокол)Александр БузаковОбъединенная судостроительная корпорацияАдмиралтейские верфиРоссияЭкономика
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