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В ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ
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РИА Новости

В ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ

11:18 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов заявил, что ВС согласовал с администрацией президента изменения в 210 статью Уголовного кодекса, чтобы уменьшить количество привлекаемой по ней предпринимателей. По его словам, эту статью органы предварительного расследования вменяют предпринимателям, что позволяет обойти запрет на их арест, дольше держать под стражей и добиваться более строгого наказания.
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"Проектом федерального закона предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений", - говорится в пояснительной записке к документу.
Президент во время прямой линии заявлял, что под статью о преступном сообществе (статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем" можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона.
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Владимир ДавыдовГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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