Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T12:11+0300
https://ria.ru/20191226/1562868748.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156209/56/1562095624_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d8b2b432162e09dd294775866c24298b.jpg
РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

11:17 26.12.2019 (обновлено: 12:11 26.12.2019)
868
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле "Метрополь" в Москве
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018
9 декабря, 14:15
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
"Расчета не было. Это было спонтанное приглашение, я не знала, примет ли он его, ни о каком расчете речи нет. И когда он согласился, я знала, что мне лично стоит ожидать сильной реакции", - рассказала Кнайсль.
"Я была на многих скучных свадьбах и могу сказать, что моя была самой веселой и красивой из тех, на которых мне довелось быть. Президент Путин создал такое настроение музыкой, с которой он приехал, тем, что просто спонтанно вместе с нами праздновал, станцевал, произнес от себя лично очень приятную, милую речь - все это важные моменты, которых я не хотела бы лишиться и думаю, гости на моей свадьбе тоже", - поделилась собеседница агентства.
Читайте полный текст интервью с Карин Кнайсль >>
Вена, Австрия
Вчера, 11:06
Власти Австрии планируют организовать презентацию Вены в Москве
2400001
Обсудить 1
Карин КнайсльВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
Рекомендуем
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
Экс-глава МИД Австрии рассказала, что с радостью встретится с Путиным
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии отметила "хорошее чутье" Путина
Линии электропередач в Киеве
Эксперт оценил запрет импорта электричества на Украину из России
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Аксенов прокомментировал уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время визита в Россию в отеле Метрополь в Москве
Карин Кнайсль: у Путина хорошее чутье, он понимает природу человека
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Российский посол в Вене оценил перспективы отношений с Австрией
Вена, Австрия
Власти Австрии планируют организовать презентацию Вены в Москве
Вид на Спасскую башню Кремля на Красной площади в Москве
Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Красноярск
Участников "грустной вечеринки" в Красноярске предложили наградить
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Глава СПЧ назвал ситуацию с сотрудниками Sputnik Эстония беззаконием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния