Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

"Я была на многих скучных свадьбах и могу сказать, что моя была самой веселой и красивой из тех, на которых мне довелось быть. Президент Путин создал такое настроение музыкой, с которой он приехал, тем, что просто спонтанно вместе с нами праздновал, станцевал, произнес от себя лично очень приятную, милую речь - все это важные моменты, которых я не хотела бы лишиться и думаю, гости на моей свадьбе тоже", - поделилась собеседница агентства.