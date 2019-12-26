Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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"Расчета не было. Это было спонтанное приглашение, я не знала, примет ли он его, ни о каком расчете речи нет. И когда он согласился, я знала, что мне лично стоит ожидать сильной реакции", - рассказала Кнайсль.
"Я была на многих скучных свадьбах и могу сказать, что моя была самой веселой и красивой из тех, на которых мне довелось быть. Президент Путин создал такое настроение музыкой, с которой он приехал, тем, что просто спонтанно вместе с нами праздновал, станцевал, произнес от себя лично очень приятную, милую речь - все это важные моменты, которых я не хотела бы лишиться и думаю, гости на моей свадьбе тоже", - поделилась собеседница агентства.