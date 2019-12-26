Число погибших при пожаре в хостеле в Тюмени увеличилось до двух

"По версии следствия, 24 декабря 2019 года в вечернее время на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты, произошло возгорание. На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения пожара на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин", – говорится в сообщении СУСК.