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Число погибших при пожаре в хостеле в Тюмени увеличилось до двух
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РИА Новости

Число погибших при пожаре в хостеле в Тюмени увеличилось до двух

11:16 26.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Число погибших в результате пожара, произошедшего вечером во вторник в трехэтажном частном доме в Тюмени, в котором располагался хостел, увеличилось до двух, следователи завели уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС РИА Новости сообщили об обнаружении в ходе разборки сгоревшего дома тела одного мужчины.
"По версии следствия, 24 декабря 2019 года в вечернее время на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты, произошло возгорание. На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения пожара на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин", – говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве уточнили, что остальным жильцам удалось спастись, троим была оказана медицинская помощь.
По факту гибели мужчин следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас устанавливаются личности погибших и причины возгорания, добавили в ведомстве.
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