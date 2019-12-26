Орешкин: нацпроекты не смогут совершить революцию экономического роста

"Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно, они решают большое количество назревших и перезревших задач в разных областях социально-экономической сферы. ... Могут ли 10% бюджетных расходов совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет", - сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Орешкин отметил, что нацпроекты могут помочь улучшить ситуацию с точки зрения онкологии, дорог, городской среды, экологии, повысить доступность кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса. "То есть точечные истории - они очень важны, в каждой конкретной сфере они дают возможность двигаться вперед", - подчеркнул министр.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин накануне заявил, что ускорение роста экономики РФ до 3% в год к 2021 году маловероятно, нацпроектов и предусмотренных в них средств для этого недостаточно. Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре также высказал сомнение в достаточности нацпроектов для стимулирования роста российской экономики, отметив, что для этого нужно проводить институциональные реформы.