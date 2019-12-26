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Орешкин: нацпроекты не смогут совершить революцию экономического роста
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РИА Новости

Орешкин: нацпроекты не смогут совершить революцию экономического роста

11:15 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Национальные проекты решают в России важнейшие задачи социально-экономической сферы, но они не смогут совершить революцию с точки зрения экономического роста, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Что такое национальные проекты? Это 10% бюджетных расходов. Не могут 10% бюджетных расходов что-то кардинально изменить в экономике. Важны национальные проекты? Абсолютно, они решают большое количество назревших и перезревших задач в разных областях социально-экономической сферы. ... Могут ли 10% бюджетных расходов совершить революцию в экономическом росте? Конечно же, нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Орешкин отметил, что нацпроекты могут помочь улучшить ситуацию с точки зрения онкологии, дорог, городской среды, экологии, повысить доступность кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса. "То есть точечные истории - они очень важны, в каждой конкретной сфере они дают возможность двигаться вперед", - подчеркнул министр.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин накануне заявил, что ускорение роста экономики РФ до 3% в год к 2021 году маловероятно, нацпроектов и предусмотренных в них средств для этого недостаточно. Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре также высказал сомнение в достаточности нацпроектов для стимулирования роста российской экономики, отметив, что для этого нужно проводить институциональные реформы.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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