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В Крыму установили рекорд по буксировке железнодорожного состава
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РИА Новости

В Крыму установили рекорд по буксировке железнодорожного состава

11:11 26.12.2019 (обновлено: 14:41 26.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПопытка установить "Рекорд России по буксировке железнодорожного состава" в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
Попытка установить Рекорд России по буксировке железнодорожного состава в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Попытка установить "Рекорд России по буксировке железнодорожного состава" в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Силачи установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава, протащив вагоны общим весом более 1 тысячи тонн на расстояние более 9 метров, передает корреспондент РИА Новости.
Рекорд был установлен на железнодорожном вокзале Симферополя и приурочен к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
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Тянули железнодорожный состав крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и атлет из Ростовской области Михаил Иванов.
Подготовка заняла около пяти месяцев. Рекорд удалось установить со второй попытки.
"Рекорд официально зафиксирован. Железнодорожный состав общим весом 1080 тонн спортсмены протянули на расстояние 9 метров 10 сантиметров. На данный момент это является абсолютным рекордом России",- сообщил РИА Новости представитель Ассоциации российских силачей, инспектор по регистрации рекордов Василий Грищенко.
По его словам, достижение будет внесено в книгу Рекордов России.
"Мы также будем лоббировать вопрос, чтобы рекорд был признан мировым и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, потому что таких попыток в мире еще не было", - подчеркнул Грищенко.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту - самому протяженному в России (его длина составляет 19 километров). Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом шло через Украину, однако было прервано в одностороннем порядке украинской стороной после воссоединения полуострова с Россией.
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