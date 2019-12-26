В Крыму установили рекорд по буксировке железнодорожного состава

Попытка установить "Рекорд России по буксировке железнодорожного состава" в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019

Попытка установить "Рекорд России по буксировке железнодорожного состава" в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Силачи установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава, протащив вагоны общим весом более 1 тысячи тонн на расстояние более 9 метров, передает корреспондент РИА Новости.

Рекорд был установлен на железнодорожном вокзале Симферополя и приурочен к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Тянули железнодорожный состав крымские силачи Михаил Паллер и Алексей Савченко и атлет из Ростовской области Михаил Иванов.

Подготовка заняла около пяти месяцев. Рекорд удалось установить со второй попытки.

"Рекорд официально зафиксирован. Железнодорожный состав общим весом 1080 тонн спортсмены протянули на расстояние 9 метров 10 сантиметров. На данный момент это является абсолютным рекордом России",- сообщил РИА Новости представитель Ассоциации российских силачей, инспектор по регистрации рекордов Василий Грищенко.

По его словам, достижение будет внесено в книгу Рекордов России.

"Мы также будем лоббировать вопрос, чтобы рекорд был признан мировым и внесен в Книгу рекордов Гиннесса, потому что таких попыток в мире еще не было", - подчеркнул Грищенко.