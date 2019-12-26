На Урале аппарат омбудсмена проверит школу, где напали на педагога

"Учитывая участников конфликта, который произошел вчера, проблема, скорее, в неких взаимоотношениях школьных. Мы как раз сейчас смотрим очень аккуратно, корректно, каким образом они складывались. Нам интересно посмотреть систему социально-педагогического и социально-психологического сопровождения, образовательного процесса. Все, что касается всего коллектива и непосредственно участников конфликта. Сегодня специалисты выехали, знакомятся с работой, которая выстроена в этом направлении", – сказал собеседник агентства.