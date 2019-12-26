На Урале аппарат омбудсмена проверит школу, где напали на педагога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области в четверг выехали в школу в Екатеринбурге, ученик которой напал на преподавателя, сообщил РИА Новости детский омбудсмен региона Игорь Мороков.
Ранее местное издание Е1.ru сообщило, что ученик 9 класса напал с молотком на учительницу школы № 24. Школьник якобы подстерег ее у подъезда дома. Таким образом он хотел отомстить педагогу за плохую оценку. В пресс-службе горздрава РИА Новости сообщили, что учительница серьезных травм не получила, госпитализация ей не понадобилась. Региональный СУСК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Мороков назвал нападение ученика на педагога крайним проявлением конфликтной ситуации, в причинах которой намерены разобраться сотрудники аппарата.
"Учитывая участников конфликта, который произошел вчера, проблема, скорее, в неких взаимоотношениях школьных. Мы как раз сейчас смотрим очень аккуратно, корректно, каким образом они складывались. Нам интересно посмотреть систему социально-педагогического и социально-психологического сопровождения, образовательного процесса. Все, что касается всего коллектива и непосредственно участников конфликта. Сегодня специалисты выехали, знакомятся с работой, которая выстроена в этом направлении", – сказал собеседник агентства.