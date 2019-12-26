Жительница Самары и ребенок погибли от отравления угарным газом

САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Жительница Самары и восьмилетняя девочка погибли в четверг, предположительно, от отравления угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение об отравлении угарным газом жильцов дома по улице Гагарина в Самаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 11.20 (10.20 мск).
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"В результате происшествия погибли женщина 1984 года рождения и девочка 2011 года рождения. Предварительная причина происшествия - неисправность вытяжной системы газового оборудования", - сказали в пресс-службе.