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Жительница Самары и ребенок погибли от отравления угарным газом
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РИА Новости

Жительница Самары и ребенок погибли от отравления угарным газом

11:09 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МЧС России. Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Жительница Самары и восьмилетняя девочка погибли в четверг, предположительно, от отравления угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение об отравлении угарным газом жильцов дома по улице Гагарина в Самаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 11.20 (10.20 мск).
Автомобили скорой помощи
23 декабря, 16:06
В Самаре двое взрослых и двое детей отравились угарным газом
"В результате происшествия погибли женщина 1984 года рождения и девочка 2011 года рождения. Предварительная причина происшествия - неисправность вытяжной системы газового оборудования", - сказали в пресс-службе.
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МЧС РФСамараПроисшествия
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