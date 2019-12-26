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Туризм
2019-12-26T15:19+0300
https://ria.ru/20191226/1562867577.html
Южная Корея построит смотровую площадку для туристов у границы с КНДР
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РИА Новости

Южная Корея построит смотровую площадку для туристов у границы с КНДР

15:19 26.12.2019
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаСо смотровой площадки "Дора" на горе Дорасан можно увидеть территорию Северной Кореи
Со смотровой площадки Дора на горе Дорасан можно увидеть территорию Северной Кореи
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Южная Корея построит новую смотровую площадку с видом на КНДР на острове Кёдон у межкорейской границы в рамках усилий по привлечению туристов в регион, сообщила местная администрация.
Новая обсерватория высотой 32 метра и площадью 600 квадратных метров будет построена на вершине 242-метровой горы Хвагэ на приграничном острове Кёдон к 2021 году. Строительство обойдется в 8,5 миллиарда вон (7,3 миллиона долларов США).
Смотровое сооружение на горе Хвагэ станет вторым объектом округа Канхва для наблюдения после Обсерватории Мира на острове Канхва, открытой в 2008 году. С новой площадки можно будет наблюдать равнину Ёнбэк в северокорейской провинции Хванхэ-Намдо.
"Обсерватория Мира на острове Канхва была сосредоточена на теме национальной безопасности. Новая смотровая площадка будет построена в концепте мира и процветания региона. Когда она будет завершена, она поможет оживить региональную экономику", — заявил представитель округа Канхва.
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