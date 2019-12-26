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2019-12-26T10:58+0300
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Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки
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РИА Новости

Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки

10:58 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о декриминализации наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, следует из электронной базы данных ГД.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.
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"Изменения, предусмотренные проектом федерального закона, подготовлены, в частности, с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки", - говорится в документе.
В связи с этим в часть первую статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
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Госдума РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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