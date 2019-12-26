Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о декриминализации наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, следует из электронной базы данных ГД.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

"Изменения, предусмотренные проектом федерального закона, подготовлены, в частности, с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки", - говорится в документе.