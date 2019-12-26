Российский посол рассказал о росте австрийских инвестиций

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийские инвестиции в Австрийские инвестиции в Россию по итогам первого полугодия 2019 года достигли 6,4 миллиарда долларов против 5,6 миллиардов годом ранее, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

Как напомнил дипломат, в марте на площадке Палаты экономики Австрии впервые состоялся День российских регионов, в котором приняли участие 14 субъектов Российской Федерации. Представители российских регионов также впервые приняли участие в работе Европейской конференции регионов и городов в Зальцбурге, добавил он.

"То, что многие субъекты Российской Федерации сохраняют высокую привлекательность для австрийских предпринимателей, подтверждается данными об объеме австрийских инвестиций в России – по итогам первого полугодия 2019 года они составили 6,4 миллиарда долларов США (по итогам 2018 года – 5,6 миллиарда)", - заявил посол.

Он отметил, что расширяется и российское присутствие в Австрии. Так, 22 октября в городе Кремс открыта новая производственная линия предприятия "Метадинеа", которое является частью российского холдинга "Метафракс".