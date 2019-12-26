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Российский посол рассказал о росте австрийских инвестиций
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РИА Новости

Российский посол рассказал о росте австрийских инвестиций

10:56 26.12.2019 (обновлено: 11:09 26.12.2019)
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© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : посольство РФ в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийские инвестиции в Россию по итогам первого полугодия 2019 года достигли 6,4 миллиарда долларов против 5,6 миллиардов годом ранее, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.
Как напомнил дипломат, в марте на площадке Палаты экономики Австрии впервые состоялся День российских регионов, в котором приняли участие 14 субъектов Российской Федерации. Представители российских регионов также впервые приняли участие в работе Европейской конференции регионов и городов в Зальцбурге, добавил он.
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"То, что многие субъекты Российской Федерации сохраняют высокую привлекательность для австрийских предпринимателей, подтверждается данными об объеме австрийских инвестиций в России – по итогам первого полугодия 2019 года они составили 6,4 миллиарда долларов США (по итогам 2018 года – 5,6 миллиарда)", - заявил посол.
Он отметил, что расширяется и российское присутствие в Австрии. Так, 22 октября в городе Кремс открыта новая производственная линия предприятия "Метадинеа", которое является частью российского холдинга "Метафракс".
"Здесь давно и успешно представлены и многие крупные российские компании – "Газпром", "Сибур", "Лукойл", "Сбербанк" и другие. Объем российских инвестиций в экономику Австрии составляет по данным на 1 июля 2019 года 26,69 миллиарда долларов", - добавил дипломат.
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Дмитрий ЛюбинскийАвстрияРоссияЭкономика
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