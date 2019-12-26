Первый в России центр горских евреев откроют в четверг в Москве

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Первый в России общинный центр "Объединение горских евреев" откроют в четверг в московском парке Сокольники, сообщили в пресс-службе фонда "СТМЭГИ".

"Общинный центр горских евреев - уникальный, единственный в России. Он открыт для всех – туда можно прийти и познакомиться с этой культурой", - сказала РИА Новости пресс-секретарь фонда STMEGI-TV Лена Мулзак.

По ее словам, в центре будут реализованы образовательные программы, в том числе по изучению Торы и горско-еврейского языка.

"Язык горских евреев – один из уникальных, исчезающих. Мы получили грант – 3 миллиона рублей - и направили средства на сохранение этого языка и обучение ему", - отметила она.

Трехэтажное помещение для центра предоставлено мэрией Москвы в парке Сокольники. Полноценно центр заработает в марте 2020 года, когда, кроме прочего, будет построена миква, открыты кошерные магазины и ресторан, отмечает Мулзак. А в четверг состоится торжественное его открытие. Оно приурочено у Хануке, которую евреи в этом году празднуют с 22 до 30 декабря.

В церемонии примут участие министр просвещения России Ольга Васильева, временно поверенный Израиля в России Яков Ливне, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев, предприниматель Год Нисанов, бизнесмен Зарах Илиев, общественные и религиозные деятели общины.

Горские евреи - один из субэтносов еврейского народа, происходящий из иранских евреев, переселившихся на территорию Восточного Кавказа в раннем средневековье. Их исконная территория - юг Дагестана и север Азербайджана. "По культуре они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев, говорят на языке джуури, родственном современному фарси", - уточняют в фонде.

По информации фонда, сейчас большая часть горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их в сумме 20-30 тысяч. На севере Азербайджана в поселке Красная Слобода горские евреи до сих пор составляют большинство населения. Горско-еврейские общины также существуют в Баку, Дербенте, Махачкале, Пятигорске, Нальчике, Москве и Петербурге.