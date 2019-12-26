Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-26T15:22+0300
https://ria.ru/20191226/1562867149.html
Первый в России центр горских евреев откроют в четверг в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/156288/69/1562886936_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_b9ab1ab497ef2f763cb9cf4e093fe7df.jpg
РИА Новости

Первый в России центр горских евреев откроют в четверг в Москве

10:55 26.12.2019 (обновлено: 15:22 26.12.2019)
609
общинный центр "Объединение горских евреев"
общинный центр Объединение горских евреев
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Первый в России общинный центр "Объединение горских евреев" откроют в четверг в московском парке Сокольники, сообщили в пресс-службе фонда "СТМЭГИ".
"Общинный центр горских евреев - уникальный, единственный в России. Он открыт для всех – туда можно прийти и познакомиться с этой культурой", - сказала РИА Новости пресс-секретарь фонда STMEGI-TV Лена Мулзак.
По ее словам, в центре будут реализованы образовательные программы, в том числе по изучению Торы и горско-еврейского языка.
"Язык горских евреев – один из уникальных, исчезающих. Мы получили грант – 3 миллиона рублей - и направили средства на сохранение этого языка и обучение ему", - отметила она.
Трехэтажное помещение для центра предоставлено мэрией Москвы в парке Сокольники. Полноценно центр заработает в марте 2020 года, когда, кроме прочего, будет построена миква, открыты кошерные магазины и ресторан, отмечает Мулзак. А в четверг состоится торжественное его открытие. Оно приурочено у Хануке, которую евреи в этом году празднуют с 22 до 30 декабря.
В церемонии примут участие министр просвещения России Ольга Васильева, временно поверенный Израиля в России Яков Ливне, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев, предприниматель Год Нисанов, бизнесмен Зарах Илиев, общественные и религиозные деятели общины.
Горские евреи - один из субэтносов еврейского народа, происходящий из иранских евреев, переселившихся на территорию Восточного Кавказа в раннем средневековье. Их исконная территория - юг Дагестана и север Азербайджана. "По культуре они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев, говорят на языке джуури, родственном современному фарси", - уточняют в фонде.
По информации фонда, сейчас большая часть горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их в сумме 20-30 тысяч. На севере Азербайджана в поселке Красная Слобода горские евреи до сих пор составляют большинство населения. Горско-еврейские общины также существуют в Баку, Дербенте, Махачкале, Пятигорске, Нальчике, Москве и Петербурге.
Фонд "СТМЭГИ" был создан в 2001 году группой бизнесменов и общественных деятелей во главе с Германом Захарьяевым. Фонд занимается поддержкой и популяризацией горско-еврейской культуры и языка, социальной поддержкой горско-еврейских общин в России, Азербайджане, Израиле и других странах, помощью в религиозных вопросах.
Сергей Вайнштейн
18 ноября, 10:26Религия и мировоззрение
Лауреатов премии имени историка Вайнштейна наградят в понедельник в Москве
6020111
Обсудить 7
Религия и мировоззрениеГерман ЗахарьяевЗарах ИлиевНовости - Религия и мировоззрениеКультураМоскварелигия
Рекомендуем
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Кадры задержания пассажирки, напавшей на женщину в московском метро
Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Выгрузка якутского мамонтенка Юки возле здания Центрального Дома Художника в Москве
Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Вид на Саранск
В Саранске устроили елку для детей из мордовских диаспор
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Пресс-служба Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Путиным
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки
Бразильские спортсмены Ярно Маттила (справа) и Тони Алениус участвуют в паралимпийском турнире по голболу в матче против сборной Финляндии
Центр постинтернатного сопровождения построят под Москвой в 2022 году
Пассажиры на станции Китай-город Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
В Москве музыкант упал под поезд метро, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния