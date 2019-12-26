Японский ювелирный дом показал настольную игру из золота

ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская ювелирная компания представила публике настольную игру из драгоценных металлов стоимостью 150 миллионов иен (1,37 миллиона долларов), которая, по утверждению производителя, является "самой дорогой в истории игрой-симулятором жизни", пишет газета Японская ювелирная компания представила публике настольную игру из драгоценных металлов стоимостью 150 миллионов иен (1,37 миллиона долларов), которая, по утверждению производителя, является "самой дорогой в истории игрой-симулятором жизни", пишет газета "Санкэй"

В настоящее время изделие, на изготовление которого ушло примерно 12,4 килограмма чистого золота и 4,5 килограмма платины, выставлено в шоуруме производителя на острове Кюсю. Все детали игры, даже самые мелкие, были выполнены вручную, а на ее изготовление ушло около 4 месяцев.

Как и любая другая настольная игра-симулятор, изделие японской компании размером примерно 50 на 60 сантиметров позволяет игрокам "пройти" жизненный путь, но в отличие от других "жизнь" игровой фигуры будет полностью золотой.