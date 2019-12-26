Японский ювелирный дом показал настольную игру из золота

ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская ювелирная компания представила публике настольную игру из драгоценных металлов стоимостью 150 миллионов иен (1,37 миллиона долларов), которая, по утверждению производителя, является "самой дорогой в истории игрой-симулятором жизни", пишет газета "Санкэй".
В настоящее время изделие, на изготовление которого ушло примерно 12,4 килограмма чистого золота и 4,5 килограмма платины, выставлено в шоуруме производителя на острове Кюсю. Все детали игры, даже самые мелкие, были выполнены вручную, а на ее изготовление ушло около 4 месяцев.
Как и любая другая настольная игра-симулятор, изделие японской компании размером примерно 50 на 60 сантиметров позволяет игрокам "пройти" жизненный путь, но в отличие от других "жизнь" игровой фигуры будет полностью золотой.
Этот ювелирный дом впервые получил известность в ноябре 2011 года, когда представил публике свое золотое рождественское дерево высотой 1,92 метра и стоимостью около 2 миллионов долларов. В 2012 году на продажу была выставлена рождественская ель высотой 2,4 метра и стоимостью 4,2 миллиона долларов, а в следующем, 2013 году, - 2,4-метровая ель стоимостью 5 миллионов долларов.