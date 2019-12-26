Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-26T10:58+0300
https://ria.ru/20191226/1562866112.html
Японский ювелирный дом показал настольную игру из золота
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/50/1562865038_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_368217600bf4a4279d60d8ef6894daf6.jpg
РИА Новости

Японский ювелирный дом показал настольную игру из золота

10:49 26.12.2019 (обновлено: 10:58 26.12.2019)
384
© Фото : Tanaka Kikinzoku Kogyo Настольная игра из драгоценных металлов, представленная ювелирной компанией Tanaka Kikinzoku Kogyo
Настольная игра из драгоценных металлов, представленная ювелирной компанией Tanaka Kikinzoku Kogyo
© Фото : Tanaka Kikinzoku Kogyo
Настольная игра из драгоценных металлов, представленная ювелирной компанией Tanaka Kikinzoku Kogyo
ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Японская ювелирная компания представила публике настольную игру из драгоценных металлов стоимостью 150 миллионов иен (1,37 миллиона долларов), которая, по утверждению производителя, является "самой дорогой в истории игрой-симулятором жизни", пишет газета "Санкэй".
В настоящее время изделие, на изготовление которого ушло примерно 12,4 килограмма чистого золота и 4,5 килограмма платины, выставлено в шоуруме производителя на острове Кюсю. Все детали игры, даже самые мелкие, были выполнены вручную, а на ее изготовление ушло около 4 месяцев.
Раскопки гробницы бронзового века в Пилосе
18 декабря, 12:31РИА Наука
Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом
Как и любая другая настольная игра-симулятор, изделие японской компании размером примерно 50 на 60 сантиметров позволяет игрокам "пройти" жизненный путь, но в отличие от других "жизнь" игровой фигуры будет полностью золотой.
Этот ювелирный дом впервые получил известность в ноябре 2011 года, когда представил публике свое золотое рождественское дерево высотой 1,92 метра и стоимостью около 2 миллионов долларов. В 2012 году на продажу была выставлена рождественская ель высотой 2,4 метра и стоимостью 4,2 миллиона долларов, а в следующем, 2013 году, - 2,4-метровая ель стоимостью 5 миллионов долларов.
502000
Обсудить 0
КультураЯпонияВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Правительство хочет максимально быстро приватизировать готовые активы
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Российский посол рассказал о сотрудничестве с австрийским бизнесом
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского
Здание Минэкономразвития РФ
План приватизации может дополниться крупными компаниями
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава Тамбовщины предложил помочь фермерам отправлять товар в торгсети
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС оштрафовала импортера Philips на два миллиона рублей
Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки Волхов. 26 декабря 2019
В Петербурге спустили на воду вторую подлодку проекта 636.3
The Mill Pendlebury
На аукцион выставили работу Лаури, о которой 70 лет не было известно
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в России
"Северный поток — 2" выгоден Австрии, заявил российский посол
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Канье Уэст
Канье Уэст представил религиозный альбом Jesus is born
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния