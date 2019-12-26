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В посольстве России в Вене переводят книгу о советских военнопленных
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РИА Новости

В посольстве России в Вене переводят книгу о советских военнопленных

10:47 26.12.2019 (обновлено: 11:09 26.12.2019)
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© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Работа над переводом немецкой книги о советских военнопленных на русский язык уже ведется, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Девятого декабря в Вене состоялась презентация книги на немецком языке "Советские военнопленные в системе концентрационных лагерей" немецких историков Райнхарда Отто и Рольфа Келлера. Любинский заявил, что посольство России в Австрии постарается организовать перевод книги на русский язык и провести ее презентацию в год юбилея Победы.
"Да, эта работа уже ведется. Пока не могу назвать конкретную дату, когда мы сделаем презентацию книги на русском языке, но это в программе нашей работы на юбилейный год", - сказал российский посол.
"Я думаю, что это будет коллективный продукт, но, как и в ряде других наших начинаний, мы попросим выступить координатором российский координационный комитет двустороннего форума общественности "Сочинский диалог", - подчеркнул посол.
Читайте полный текст интервью >>
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Дмитрий ЛюбинскийАвстрияВенаРоссия
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