Эксплуатант российских космодромов ЦЭНКИ подал иск к Центру Хруничева

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 25 декабря, к производству он пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

Центр Хруничева также входит в "Роскосмос". Он производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 1990-х годов Центр Хруничева переживает кризис и накопил многомиллиардные долги. В "Роскосмосе" в 2019 году приняли очередную программу поддержки предприятия, которая, по плану, позволит стабилизировать его финансовое состояние к концу этого года. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.