Эксплуатант российских космодромов ЦЭНКИ подал иск к Центру Хруничева

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" о взыскании более 754 миллионов рублей с АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", производителя ракет "Протон" и "Ангара".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 25 декабря, к производству он пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
ФГУП "ЦЭНКИ" (Космодромы России), компания-эксплуатант российских космодромов, — одно из основополагающих предприятий ракетно-космической отрасли России, входит в "Роскосмос". На предприятии работают около 14 тысяч человек.
Центр Хруничева также входит в "Роскосмос". Он производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 1990-х годов Центр Хруничева переживает кризис и накопил многомиллиардные долги. В "Роскосмосе" в 2019 году приняли очередную программу поддержки предприятия, которая, по плану, позволит стабилизировать его финансовое состояние к концу этого года. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.