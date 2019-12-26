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Эксплуатант российских космодромов ЦЭНКИ подал иск к Центру Хруничева
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РИА Новости

Эксплуатант российских космодромов ЦЭНКИ подал иск к Центру Хруничева

10:47 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидМобильная башня обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
© РИА Новости / Максим Богодвид
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" о взыскании более 754 миллионов рублей с АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", производителя ракет "Протон" и "Ангара".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 25 декабря, к производству он пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
Статуя Фемиды
14 ноября, 12:31
Суд взыскал с Центра Хруничева 1,6 миллиарда рублей в пользу "Протон — ПМ"
ФГУП "ЦЭНКИ" (Космодромы России), компания-эксплуатант российских космодромов, — одно из основополагающих предприятий ракетно-космической отрасли России, входит в "Роскосмос". На предприятии работают около 14 тысяч человек.
Центр Хруничева также входит в "Роскосмос". Он производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра. С 1990-х годов Центр Хруничева переживает кризис и накопил многомиллиардные долги. В "Роскосмосе" в 2019 году приняли очередную программу поддержки предприятия, которая, по плану, позволит стабилизировать его финансовое состояние к концу этого года. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
Космодром Восточный
10 января, 06:20
Подрядчика космодрома "Восточный" обвиняют в крупном хищении у ЦЭНКИ
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ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияПроисшествия
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