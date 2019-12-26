В Петропавловске-Камчатском сильный ветер повредил новогодний городок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Сильный ветер повредил некоторые строения и праздничные конструкции в новогоднем городке в Петропавловске-Камчатском, сообщили РИА Новости в мэрии краевого центра.
В ночь на четверг к берегам Камчатки подошел циклон, который принес на полуостров осадки и сильный ветер. В школах города были отменены занятия. Приостановлено авиационное сообщение по местным маршрутам. В горах объявлена лавинная опасность.
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"Порывами ветра, которые достигали 25-30 метров в секунду, были повреждены некоторые строения в новогоднем городке: частично разрушен домик для обогрева, незначительные повреждения получили световые конструкции и украшения. В настоящее время идут восстановительные работы, которые вскоре завершатся", - рассказал представитель пресс-службы мэрии.