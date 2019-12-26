В Магадане подготовили грамоту о помощи испанскому велопутешественнику

МАГАДАН, 26 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Представитель мэрии Представитель мэрии Магадана в четверг вручил испанскому велопутешественнику Хосе Андресу Абьян Пахаресу грамоту, в которой глава города Юрий Гришан просит представителей власти всех населённых пунктов по маршруту Магадан-Иркутск оказывать испанцу всяческое содействие, сообщил РИА Новости вручавший.

Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который в прошлом году едва не замерз на трассе "Колыма", во вторник прибыл в Магадан. Он намерен преодолеть маршрут из Магадана до Иркутска на велосипеде. В декабре 2018 года испанец путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, они довезли иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе.

"Мы подготовили специальную грамоту, в которой поясняется, кто такой Хосе Андрес Абьян Пахарес, и что он нуждается в помощи. Надеемся, что представители власти в поселках и городах по маршруту Магадан-Иркутск прочтут ее и помогут человеку", - рассказал РИА Новости представитель мэрии Магадана.

Свой путь в Иркутск испанский путешественник начнет в пятницу.