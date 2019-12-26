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Туризм
2019-12-26T10:58+0300
https://ria.ru/20191226/1562865512.html
В Магадане подготовили грамоту о помощи испанскому велопутешественнику
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РИА Новости

В Магадане подготовили грамоту о помощи испанскому велопутешественнику

10:42 26.12.2019 (обновлено: 10:58 26.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в фотобанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 26 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Представитель мэрии Магадана в четверг вручил испанскому велопутешественнику Хосе Андресу Абьян Пахаресу грамоту, в которой глава города Юрий Гришан просит представителей власти всех населённых пунктов по маршруту Магадан-Иркутск оказывать испанцу всяческое содействие, сообщил РИА Новости вручавший.
Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который в прошлом году едва не замерз на трассе "Колыма", во вторник прибыл в Магадан. Он намерен преодолеть маршрут из Магадана до Иркутска на велосипеде. В декабре 2018 года испанец путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, они довезли иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе.
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"Мы подготовили специальную грамоту, в которой поясняется, кто такой Хосе Андрес Абьян Пахарес, и что он нуждается в помощи. Надеемся, что представители власти в поселках и городах по маршруту Магадан-Иркутск прочтут ее и помогут человеку", - рассказал РИА Новости представитель мэрии Магадана.
Свой путь в Иркутск испанский путешественник начнет в пятницу.
"Я готов к путешествию, буду ехать не спеша. По 40 километров в сутки, чтобы передвигаться только в период светового дня, шаг за шагом. По дороге планирую общаться с людьми, встречаться, фотографироваться. Думаю, что добраться до Иркутска получится примерно к 20 марта", - рассказал РИА Новости Хосе Андрес Абьян Пахарес.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмХосе Андрес Абьян ПахаресМагаданВ мире
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