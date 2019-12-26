Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В документе, который вступает в силу 1 января, предусматривается возможность участия в данной процедуре специализированных торговых организаций, включенных в государственный реестр МВД.
Владельцы автомобилей смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника.
После осмотра автомобиля и проверки документов владельца специалист отправит результаты в ГИБДД.
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