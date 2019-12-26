Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T15:42+0300
https://ria.ru/20191226/1562865416.html
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156286/57/1562865713_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e77d698aaa4da3e98f1e838c2d4f3179.jpg
РИА Новости

Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

10:42 26.12.2019 (обновлено: 15:42 26.12.2019)
91261
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Выдача регистрационных знаков транспортных средств
 Выдача регистрационных знаков транспортных средств
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В документе, который вступает в силу 1 января, предусматривается возможность участия в данной процедуре специализированных торговых организаций, включенных в государственный реестр МВД.
Владельцы автомобилей смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника.
После осмотра автомобиля и проверки документов владельца специалист отправит результаты в ГИБДД.
ГИБДД проводит сплошные проверки водителей на трезвость
20 декабря, 13:21
Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
1941310151064
Обсудить 11
Дмитрий МедведевГИБДД МВД РФОбщество
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Глава Рамонского района Николай Фролов
В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Президент Украины Владимир Зеленский
Новые власти, старые грабли: главные события на Украине в 2019 году
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предлагал Брежневу реформы в сельском хозяйстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
12:36Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"
12:36Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
12:35Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз
12:29Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
12:29Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
12:27Орешкин рассказал, что ограничивает рост российской экономики
12:27В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян
12:26Кремль заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
12:26Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии
12:24В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с Россией
12:23На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков
12:22Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
12:21Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев
12:21Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
12:21Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков
12:19Фадеев: СПЧ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры
12:18Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез
12:12Синод РПЦ на итоговом заседании обсудит раскол в мировом православии
12:11Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Лента новостейМолния