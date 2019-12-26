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Масштабные поставки Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году
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РИА Новости

Масштабные поставки Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году

10:37 26.12.2019 (обновлено: 10:57 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
"В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли. Надо ставить на крыло проект МС-21 — мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему", - сказал Чемезов в интервью РБК.
Су-57 потерпел крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. По данным источника РИА Новости, это был первый самолет, который должны были передать Минобороны до конца текущего года.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
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