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Аксенов прокомментировал уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине
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РИА Новости

Аксенов прокомментировал уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине

10:36 26.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Реакция украинских властей на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту означает фактическое признание отрицаемого ранее ими факта, что транспортный переход существует, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело после прибытия поезда в Крым из Санкт-Петербурга через Керченский мост за "незаконное пересечение госграницы", а в Евросоюзе заговорили о "нарушении государственного суверенитета Украины". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
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"Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда", - написал глава республики на своей странице в соцсети Вконтакте.
Все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе, отметил Аксенов. По его словам, крымчане хорошо понимают, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
25 декабря, 23:24
В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
"А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами", - добавил он.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.
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Крымский мостСергей Аксенов (врач)ЕвросоюзКрымУкраинаВ мире
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