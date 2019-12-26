Туманы останутся в Москве до субботы, сообщил синоптик

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Туманы покинут Туманы покинут Москву только в ночь на субботу, когда в столице начнет холодать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что в четверг в утренние и вечерние часы в Москве местами будут образовываться очаги тумана.

"Туманы вызваны поступлениями теплого воздуха с Атлантики. Эти воздушные массы сталкиваются с более холодным воздухом, который восточнее Москвы находится. Теплый воздух поступает на более холодную поверхность, конденсируется - и образуется туман", - отметил Леус.

По его словам, в дневные часы видимость будет становиться немного лучше, но к вечеру туман вновь сгустится.

"Наверное, это все закончится, когда у нас изменится синоптическая ситуация, когда погода станет более прохладной. По нашим расчетам, ближайшей ночью и завтра (в пятницу – ред.) в первой половине дня туманы еще будут. А вот завтра в ночь на субботу мы ожидаем, что туманов не будет. Температура воздуха станет уже более низкой, и приток тепла заканчивается", - отметил Леус.