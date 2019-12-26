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Туманы останутся в Москве до субботы, сообщил синоптик
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РИА Новости

Туманы останутся в Москве до субботы, сообщил синоптик

10:22 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Туман в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Туманы покинут Москву только в ночь на субботу, когда в столице начнет холодать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что в четверг в утренние и вечерние часы в Москве местами будут образовываться очаги тумана.
"Туманы вызваны поступлениями теплого воздуха с Атлантики. Эти воздушные массы сталкиваются с более холодным воздухом, который восточнее Москвы находится. Теплый воздух поступает на более холодную поверхность, конденсируется - и образуется туман", - отметил Леус.
По его словам, в дневные часы видимость будет становиться немного лучше, но к вечеру туман вновь сгустится.
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"Наверное, это все закончится, когда у нас изменится синоптическая ситуация, когда погода станет более прохладной. По нашим расчетам, ближайшей ночью и завтра (в пятницу – ред.) в первой половине дня туманы еще будут. А вот завтра в ночь на субботу мы ожидаем, что туманов не будет. Температура воздуха станет уже более низкой, и приток тепла заканчивается", - отметил Леус.
По его словам, самым холодным днем на этой неделе будет воскресенье - 3-5 градусов мороза ожидается в Москве ночью.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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