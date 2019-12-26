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На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина
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РИА Новости

На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина

10:21 26.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Сахалинский прокурор утвердил обвинительное заключение по 17 фактам получения взяток в отношении Вячеслава Горбачева, который был главным свидетелем по первому делу против экс-губернатора региона Александра Хорошавина, сообщили РИА Новости в четверг в надзорном ведомстве.
"Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя секретариата экс-губернатора Хорошавина Вячеслава Горбачева в получении взяток в особо крупном размере по 17 эпизодам", - рассказали в ведомстве.
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По информации прокуратуры, органы предварительного расследования установили, что Горбачев и другие члены преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, участвовали в получение взяток в размере от 2 до 10 миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвинуть свои кандидатуры в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего с мая по ноябрь 2014 года было получено свыше 100 миллионов рублей.
"После вручения копии обвинительного заключения Горбачеву материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд", - заключил собеседник агентства.
Горбачев по первому делу Хорошавина в октябре был приговорен к 7,5 годам лишения свободы условно. Он обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода, заключил со следствием соглашение и дал показания против других фигурантов, дело рассматривали в особом порядке.
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Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Его еще ждет второй суд - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.
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Александр ХорошавинЮжно-СахалинскПроисшествия
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