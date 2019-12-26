На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что ученик 9 класса напал с молотком на учительницу школы № 24. Школьник якобы подстерег ее у подъезда дома. Таким образом он хотел отомстить педагогу за плохую оценку. В пресс-службе горздрава РИА Новости сообщили, что учительница серьезных травм не получила, госпитализация ей не понадобилась.
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"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, около 6 часов утра в среду подросток около дома по улице Севастопольской "из личной неприязни" причинил преподавателю одной из школ телесные повреждения, однако женщина смогла оказать ему активное сопротивление. Сейчас, по информации СУСК, жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает.
Следователи опрашивают участников и свидетелей конфликта, изучают характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывается подросток. Также с участием соответствующих специалистов планируется проведение иных мероприятий для выяснения причин конфликта и дачи всесторонней объективной правовой оценки инцидента, уточнили в ведомстве.