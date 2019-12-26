На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, около 6 часов утра в среду подросток около дома по улице Севастопольской "из личной неприязни" причинил преподавателю одной из школ телесные повреждения, однако женщина смогла оказать ему активное сопротивление. Сейчас, по информации СУСК, жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает.